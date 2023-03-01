تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه لجلسة 29 مايو  وعرضه على الطب الشرعي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها قبل قليل، بتأجيل محاكمة شاب متهم بقتل عمه وإشعال النيران في الجثة إلى جلسة الأربعاء 29 مايو وعرضه على الطب النفسي .

تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 406 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 23 لسنة 2022، حيث قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية إحالة «أيمن «محمد.ف.أ»، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة لأنه في 25 مارس 2021 قتل عمدا عمه «ربيع أ م ا» مع سبق الإصرار.

التحقيقات: المتهم استخدم أسلحة بيضاء

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم أسلحة بيضاء، وتحين الفرصة لتنفيذ جريمته، وحال توجه المجني عليه إلى مسكن المتهم، وبمجرد دلوفه طعنه باستخدام سكين، كما ضربه بأدوات أخرى حتى سقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبين أن المتهم أضرم النيران بجثمان المجني عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم أسلحة بيضاء، وتحين الفرصة لتنفيذ جريمته، وحال توجه المجني عليه إلى مسكن المتهم، وبمجرد دلوفه طعنه باستخدام سكين، كما ضربه بأدوات أخرى حتى سقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبين أن المتهم أضرم النيران بجثمان المجني عليه.

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.