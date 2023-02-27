بطل مسلسل «بالطو» لـقناة الحياة: هدفنا تقديم محتوى هادف يناقش قضية حقيقية

قال الفنان عصام عمر، بطل مسلسل بالطو، إن سكريبت العمل كوميدي من الطراز الأول والفضل يرجع لعاطف مؤلف العمل، «أنا حبيت قرية طرشوخ الوهمية اللي اقترحناها، وحبيت إننا نقدم موضوع بيناقش مشكلة مهمة والاهتمام بالوحدات الصحية في كل القرى، والمسلسل بيناقش مشكلة الأطباء اللي اتخرجوا وحجم المسؤولية اللي بيشيلوها».

الوصول للوحدة الصحية

وأوضح «عمر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة، أن دوره كان عباره عن الوصول للوحدة الصحية وتوقيع العذر من الطبيب مدير الوحدة، ولكن حدث أن الطبيب الموجود هناك توفى وتولى هو دوره.

وتابع: «كنت أنا الطبيب الوحيد في الوحدة بجانب تحملي مهام الجانب الاداري، في إطار كوميدي ينقل معاناة وإحساس الطبيب حديث التخرج، وانا مش بحب كلمة بطل وظهوري كان نصيب بيتفق مع شكلى وملامحي، وهي خطوة كبيرة في حياتي المهنية والفنية وقدرنا نقدم موضوع حقيقي وهادف».

تقديم محتوى

وتابع بطل مسلسل بالطو: «أتمنى في نهاية الحلقات أني أكون نجحت في تقديم محتوى يغير أفكار وما يحدث على أرض الواقع ويساعد في حل مشكلات كثيرة».