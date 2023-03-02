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«شعبة المواد الغذائية»: تراجع سعر طبق البيض في الأسواق اليوم

كتب:

منة العشماوي
09:22 ص | الخميس 02 مارس 2023
أسعار البيض- تعبيرية

أسعار البيض- تعبيرية

تشهد أسعار البيض اليوم تراجعا في السوق المصرية، وهو مؤشر إيجابي ومن المتوقع الاستمرار في التراجع بحسب ما ذكر حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة، سجل البيض الأبيض 95 جنيهًا، ويصل للمستهلك بـ100 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 97 جنيهًا، وللمستهلك بـ105 جنيهات.

تراجع في أسعار البيض

وتابع «المنوفي»، أن أسعار البيض اليوم، تشهد تراجعا بسبب الركود في المبيعات الفترة الماضية وزيادة المعروض في السوق المصرية.

توقعات بتراجع أسعار البيض الفترة المقبلة

وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، تراجع أسعار البيض الفترة المقبلة.

استقرار في أسعار الدواجن

يذكر أن هناك استقرار في أسعار الدواجن اليوم في السوق المصرية حيث تباع من المزرعة بـ68 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بـ75 جنيهًا، وسعر الدواجن البرازيلي التي تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان» 65 جنيها، فيما سجل سعر الفراخ البانيه 160 جنيها.

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بقلم منة العشماوي