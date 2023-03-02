رابط وخطوات حجز شقق «سكن مصر» بـ11 مدينة جديدة.. التخصيص بالأسبقية

طرحت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 8660 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات وأسعار مختلفة، ضمن مشروع «سكن مصر»، بمساحات تتراوح بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترا، وذلك داخل 11 مدينة جديدة، وهي: «دمياط الجديدة ـ العلمين الجديدةــ المنيا الجديدة ــ ناصر غرب أسيوط ـ غرب قنا أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ــ العبور الجديدةـ الشروق ــ المنصورة الجديدة»، مؤكدة ان التخصيص سيكون بأسبقية الحجز.

الشقق متاحة على الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «سكن مصر»، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان منتصف يناير الماضي.

ووفقا لكراسة شروط الشقق المطروحة ضمن مشروع «سكن مصر»، فإن تخصيص الشقق، سيكون بأسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

بدء الحجز لإجمالي 8660 وحدة سكنية

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق، داخل كراسة شروط الشقق المطروحة ضمن مشروع «سكن مصر»، على أن تأكيد حجز شقق «سكن مصر»، سيكون يوم 9 مارس 2023 لإجمالي 8860 وحدة سكنية، عبر زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، أي خلال أيام.

رابط وخطوات حجز شقق «سكن مصر»

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، يتم حجز شقق «سكن مصر» من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، عبر هذا الرابط، ومن ثم اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة، ثم اختيار «أرغب في التقدم» ثم «استخراج رقم الاستمارة».

بعد إتمام هذه الخطوة، ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد الانتهاء يتم اختيار (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، ومن ثم يتم اختيار الوحدة السكنية بمشروع «سكن مصر»، ثم الضغط على «تم».