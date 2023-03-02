«السكة الحديد» توضح متوسط تأخير القطارات اليوم.. «من 30 إلى 90 دقيقة»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس، نتيجة المشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن عمليات التطوير المختلفة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات السكة الحديدة بطول 500 كيلومتر و591 مفتاحا، ويتقدم العمل في تنفيذ أعمال تجديدات السكة الحديد بطول 124 كيلومترا و847 مفتاحا.

الانتهاء من تطوير 177 محطة

وبالتزامن مع تحديد متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقرير لها، أنه تم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، وتم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ751 مزلقانا، فضلا عن الانتهاء من تطوير نظم التحكم لـ505 مزلقان.

وأكدت أنه يتقدم العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي بالجيزة، ويتقدم العمل في تطوير الأعمال المدنية لـ351 مزلقانا وتطوير نظم التحكم لـ615 مزلقانا.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل والمواصلات، أن هناك توجيهات بتوطين كافة صناعات النقل ومنها صناعات السكك الحديدية وكذلك الأوناش لأرصفة الموانىء البحرية.