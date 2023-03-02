فريق كتابة مسلسل تياترو: تجربة فنية عظيمة تقدم 22 بطلا من الشباب

يتكون فريق كتابة مسلسل تياترو، الذي يعرض على قناة cbc من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً، والإعادة على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، من ورشة تضم عددًا من المواهب الشابة المتميزة في السيناريو وهم «مصطفي علي، محمد علي، طارق علي، إسماعيل إبراهيم»، وحرص الرباعي على الاجتماع والجلوس سويًا أطول فترة ممكنة لاقتراب الأفكار والوقوف على الخطوط العريضة الخاصة بالعمل لتكون نغمته واحدة مميزة.

قال المؤلف طارق علي، في تصريحات لـ«الوطن» إن «تياترو» تجربة جديدة من عدة نواحي، منها تقديم 22 بطلًا من الشباب والوجوه الجديدة، وهذه خطوة جيدة من أجل دعم المواهب الشابة، موضحًا أن الكتابة للشباب أمرًا مختلفًا عن فكرة وجود نجم على رأس العمل وتدور حوله بقية الشخصيات.

طارق علي: المسلسل مغامرة جيدة

وأشار إلى أن صعوبة كتابة «تياترو» تتمثل في وجود 22 شخصية أساسية، ومن ثم كان التفكير في البداية وربط التفاصيل والمشاهد مع المسرحيات، ومن ثم كان هناك صعوبة في التحضير والإلمام بكل الخطوط، موضحًا أن الشباب موهوب بالفعل ولديهم قدرة على الإبداع وتجسيد الشخصيات.

إسماعيل إبراهيم: مزج الدراما والمسرح في عمل فني تجربة صعبة وممتعة

وقال المؤلف إسماعيل إبراهيم، بمجرد أن طرح علينا فكرة المسلسل، كانت بالنسبة لنا مخاطرة لأن المسرح يختلف عن الدراما، ومن ثم كيف سيتم تقديمهما والمزج بينهما، وضمان متعة الجمهور الذي يحب المسرح، وكذلك سعادة المشاهدين عشاق الدراما، وفكرة تحويل مشروع مسرحي لمسلسل، كانت تجربة صعبة، وبمساعدة أشرف زكي، الذي ساعدنا في رؤية البروفات الخاصة بالمسرحية والعروض التي قاموا بها، للوقوف على كيفية توظيف المسرحيات داخل القالب الدرامي، حتى لا تكون مجرد مشاهد دخيلة على العادي.

وأشار «إبراهيم» إلى أن كتابة مسلسل من خلال فكرة والبناء عليها، يختلف كثيرًا عندما يكون الأساس موجود وتبدأ في خلق العالم به، وهذا تحديًا أكبر، وتم بالفعل دمج المسرحيات بالدراما بشكل جيد، والعمل لفترة طويلة على الشخصيات الدرامية والحدوتة نفسها.