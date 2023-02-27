تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الإثنين.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي: «هناك إغلاق كلي لأحد الاتجاهين في طريق الأوتستراد، بسبب تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتستراد، وهو ما يستلزم إجراء تحويل لحركة المرور في الاتجاه الآخر بالتبادل واستكمال أعمال تنفيذ الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه المعادي مع تحويل الحركة المرورية في الاتجاه الآخر لمدة شهر».

كثافات بسيطة في اتجاه الكورنيش وتحديدا اتجاه منطقة وسط البلد

وأضافت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» أنَّ «هناك كثافات بسيطة في اتجاه الكورنيش، وتحديدا اتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر للمتجه للعباسية، فإن هناك سيولة مرورية حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية».

الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد

وتابعت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»،: «في شارع صلاح سالم، سنجد سيولة مرورية كبيرة وستظل مستمرة معنا حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وفي كوبري الروضة، هناك بعض الكثافات المرورية بكورنيش النيل، وبدأت الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، وهي كثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات».