موعد امتحانات فبراير بمدارس القليوبية.. اختبارات قصيرة لأهداف تربوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق الاختبارات الشهرية الخاصة بشهر فبراير، يوم الأحد المقبل 5 مارس وفق تعليمات الوزارة بعقد امتحانات شهر فبراير في الأسبوع الأول من مارس في كل مدرسة على أن تكون الاختبارات في جزء من حصة المادة وقصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

مواعيد اختبارات شهر فبراير 2023 بمدارس القليوبية

وأوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الاختبارات الشهرية لشهر فبراير 2023 تنطلق في كل مدارس المحافظة الأحد المقبل 5 مارس الجاري وحتى الخميس المقبل 9 مارس وفق جداول أعدتها المدارس.

ضوابط اختبارات شهر فبراير 2023 بمدارس القليوبية

ونبهت مديرية التعليم بالقليوبية في بيانها على الطلاب بعدة ضوابط خلال أداء الاختبارات الشهرية لشهر فبراير:

إحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات

الالتزام بالزي المدرسي

منع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيا

أشار البيان إلى الاختبارات ستتم في محتوى ما تم دراسته خلال شهر فبراير الماضي عليى أن تكون في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة مع تعميم مواصفات الاختبارات الشهرية لشهر فبراير بحيث يشمل امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي أسئلة اختيار من متعدد وامتحانات صفوف النقل في كافة المراحل بشكل مقالي علي أن تعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ورقيا.