محافظ القليوبية: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمدرستي الحرية وكفر شكر الرسمية للغات بمدينة كفر شكر، ومدارس النور للمكفوفين وناصر الإعدادية ومصطفى كامل التجريبية بمدينه بنها.

وتابع المحافظ وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أداء الطلاب للامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

توفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأدية الامتحانات

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات، من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ حديقة مدرسة كفر شكر الرسمية لغات، وأثنى على الأشجار المُنزرعة والتي تُساهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وذلك في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

توافر الأدوية في المدارس

كما تفقد مقر اللجنة الصحية بالمدارس ومدى توافر الأدوية تحسُباً لأي طارىء قد يحدث، مشدداً على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة للحفاظ علي صحة الطُلاب.

وعلي هامش الجولة بمدينة بنها، وجه المحافظ أثناء المرور بالتحقيق في قص الأشجار وترك المخلفات في الطريق ، كما وجه بإيقاف أعمال بناء بشارع محكمة الأسرة بمنطقة الفلل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، موجهاً بالإهتمام بالنظافة العامة علي كورنيش النيل وري الأشجار بصفة دوريه.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة كل أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.