تفاصيل شهادة الثلاث سنوات الجديدة من الإمارات دبي الوطني: عائد 17%

تمثل شهادات الادخار الوعاء الادخاري الأكثر انتشارًا بين عملاء البنوك، الراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن، ويحصلون على عائد مادي كبير، وتختلف أنواع الشهادات من بنك لآخر مع اختلاف أسعار العائد عليها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادة الادخار 3 سنوات بفائدة شهرية ثابتة 17% من بنك الإمارات دبي الوطني.

مميزات شهادة الادخار 3 سنوات من بنك الإمارات دبي الوطني

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

- معدل الفائدة الثابتة: 17٪ سنويًا.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 أشهر فقط من تاريخ الإصدار

المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة

للموظفين:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- فاتورة مرافق (مثل الكهرباء /المياه) لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

- خطاب من شؤوؤن الموظفين / بيان راتب / كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

الأعمال الخاصة:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- فاتورة مرافق (مثل الكهرباء /المياه) لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

- نسخة حديثة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

المعاشات:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- فاتورة مرافق (مثل الكهرباء /المياه) لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

- بيان بالمعاش.

الأجانب:

- جواز سفر ساري وتأشيرة دخول.

- فاتورة مرافق (مثل الكهرباء /المياه) لا تزيد مدتها عن 3 أشهر

- إقامة / تصريح عمل

عميل ببنك الإمارات دبي الوطني:

- تقديم طلب فتح حساب فرعي.