بنك «CIB» يطرح شهادات ادخار بالريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي

دخل القطاع المصرفي المصري، في المنافسة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بالعملات الخليجية، وذلك بإعلان البنك التجاري الدولي «CIB» طرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد ثابت بعملات: الريال السعودي، الدرهم الإماراتي والريال القطري، وسط تساؤلات عما إذا كانت البنوك الأخرى ستنافس على هذه المنتجات خلال الأيام القادمة أم لا.

ثلاث شهادات ادخار بالعملات الخليجية

وطرح «CIB» ثلاثة شهادات ادخار ثلاثية بعائد ثابت بعملات: الريال السعودي، بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ومضاعفات الـ1000 ريال، وشهادة ادخار بالريال القطري، بحد أدنى للشراء 5 آلاف ريال قطري ومضاعفات الـ1000 ريال قطري، وشهادة ثالثة مستهدفةً الدرهم الإماراتي بحد أدنى 5 آلاف درهم ومضاعفات الـ1000.

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار

قال البنك التجاري الدولي، إن الشهادات الثلاث، بعائد 5.25% وصرف العائد شهرياً، لمدة 3 سنوات، وأن الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 وحدة من العملات المذكورة، كما يمكن الشراء عبر الفروع أو الإنترنت البنكي، لافتاً إلى أن الشهادات متاحة اعتباراً من اليوم.

عمولات كسر الشهادات

ولفت «البنك» إلى وجود عمولات عند كسر الشهادة قبل مدة الاستحقاق وبعد مضي الـ6 أشهر الأولى، بنسبة 4.75% خلال السنة الأولى، و3.75% في السنة الثانية، و3.50% في السنة الثالثة.

من بين البنوك العاملة في السوق المحلية، لا توجد منتجات ادخارية بالعملات الخليجية، سوى في بنك مصر الذي يقدم للعملاء الراغبين وديعة بالريال السعودي.