أعلى 3 شهادات ادخار ثلاثية بعائد ربع سنوي في 3 بنوك.. الحد الأدنى 1000 جنيه

تقدم البنوك المصرية، باقة متنوعة من شهادات الادخار لتناسب جميع شرائح المجتمع، بهدف استثمار مدخراتهم في وعاء ادخاري آمن، وتختلف أسعار الفائدة على الشهادات من بنك لآخر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مميزات وتفاصيل أعلى 3 شهادات ادخار سنوية ثابتة بعائد ربع سنوي، من البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة.

مميزات شهادة القمة من بنك مصر:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 16.25%.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

مميزات شهادة بريمو جولد من بنك القاهرة:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 16.25%.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

مميزات الشهادة البلاتينة الربع سنوية من البنك الأهلي المصري:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 16.25%.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

كان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت سعر الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.