فيلم «الحب بتفاصيله» يحقق 144 جنيها أمس.. يحتل المركز الأخير ومهدد بالسحب

شهد فيلم «الحب بتفاصيله» تراجعا في الإيرادات أمس، حيث حقق الفيلم 144 جنيها فقط أمس، وبذلك احتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى.

انخفاض في إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق أول أمس 197 جنيها فقط في يوم واحد، أي بمثابة تذكرتين سينما، مما يهدد سحبه من دور العرض بشكل واضح، والسبب يرجع وراء ذلك إلى تسريب نسخة من الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة فيلم «الحب بتفاصيله»

تدور قصة فيلم «الحب بتفاصيله»، في إطار رومانسي غنائي، إذ تحكي قصة شاب ثري وهو محمد نور يعيش في الخارج، ويقرر العودة إلى مصر، ثم يقابل فتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، ويواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله» من النجوم الكبار الذي جمع بينهما المخرج محمد حمدي جمع بين عدد من الابطال منهم محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعددًا من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، والفيلم من تأليف كريم الحسيني.