«الأعلى للثقافة» يصدر مسرحية «وداعا نوتردام» ضمن سلسلة الكتاب الأول

صدر حديثًا عن سلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالأعلى للثقافة، العدد 27 وضم مسرحية بعنوان «وداعاً نوتردام»، لخالد حسونة.

وقال الكاتب شاذلي فرح أحمد، في بيان المجلس الأعلى للثقافة عن مسرحية «وداعا نوتردام»، أنها رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتورهوج، وتتناول أحداث روايته التاريخية كاتدرائية نوتردام باريس والتي تدور فيها الأجزاء الأكثر أهمية من الرواية، واتخذ فيكتور هوجو دائما موقفا ضد الظلم وغياب العدل وأنصت لصوت الضعفاء والمحرومين، وهو كمبدع أصيل لم يعِش حياته بجبن، مطمئن على نفسه بالصمت.

تحليل شخصيات مسرحية «وداعا نوتردام»

ومن أجمل شخصياته الروائية «شخصية الأحدب»، وظاهريا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عدة مرات من أجلها، وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير، لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع اللذين عانى منهما وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه والذي ظهر أمامه في صورة امرأة وهي «أزميرالدا»، التي عطفت عليه ولم تسخر من عاهته أو تشويه جسده.

28 مشهدا في مسرحية «وداعا نوتردام»

وأضاف أن خالد حسونة كتب نصا مسرحيا تشويقيا بوليسيا وكل مشهد يقدم يكشف ما قبله من نوازع الشخصيات تحمل شرا/ خيرا في أسلوب شديد الجمال وقد اعتمد على الصورة البصرية في رسم المشاهد أقرب إلى شكل السيناريو فقد بلغ عدد مشاهد النص المسرحي 28 مشهدا متوسطة الحجم مليئة بالحيوية والتقافز الدرامي والايقاع السريع والشخصيات المرسومة بدقه ورسم الشخصية داخليا وخارجيا وكل شخصية تنطق ما يدور في داخلها بثقافتها وتربيتها.

جدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور علي الشيخ والدكتور أحمد الجعفري وسكرتارية تحرير سها صفوت