الشعب الجمهوري يشيد بزيارة الرئيس للمنيا: فتحت شرايين الخير وأنهت التهميش

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المنيان مؤكدا أنها فتحت شرايين الخير وأنهت التهميش.

حزب الشعب الجمهوري يثمن زيارة السيسي للمنيا

وقال صلاح أبوهميلة في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لمحافظة المنيا، تؤكد أن عروس الصعيد على رأس أجندة التنمية والإصلاح التي تنفذها الدولة لمواطني الصعيد، وما تم افتتاحه من مشروعات قومية، سطرها التاريخ بحروف من نور كونها فاتحة لأبواب التنمية والاستثمار لمواطني عروس النيل وناهية لعقود التهميش والإهمال.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري قائلا: «ما تم افتتاحه اليوم بأرض عروس النيل رسم لوحة فنية عنوانها بارقة أمل بالعمل الجاد».

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى، ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس بعض المدارس، حيث تم توسعة 3 مدارس ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى.

كما يفتتح الرئيس بقرية المعصرة فرع توثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة وسوق جديد