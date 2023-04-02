دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023.. «اللهم إني أنتظر فرجك»

أيام شهررمضان المبارك مليئة بالخير والبركة والمشاهد الروحانية المختلفة ، ويتشارك الناس في شهر الخير بعمل الطاعات التي تقربهم إلى الله عز وجل ومن أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم الصائم هي «الدعاء»، ويبحث الناس دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023، حتى يزينوا هذا اليوم بالدعاء والابتهال.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023

وفي دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023 للمسلم أن يدعوا بما يريح قلبه ويفرج همه ويجبر بقلبه دون التقيد بصيغة معينة أو وقت معين للدعاء بهذه الأدعية، ومن الأدعية التي ممكن الاستعانة بها:

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب».

رمضان 2023

ويمكن ترديد الأدعية التالية بخصوص موضوع دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر حيث للمسلم أن يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة:

«أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة».

«اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله».

«يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم».

«اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه».

«اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين».