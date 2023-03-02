استشاري بيئة: مبادرة «اللجوء المناخي» تستهدف حماية المتضررين من الكوارث

قال الدكتور ماهر عزازي، استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ، إن مبادرة «اللجوء المناخي العالمية» التي أطلقتها دولة الأردن بالتعاون مع مصر تستهدف تعاون الدول وفتح حدودها لإعانة واستضافة اللاجئين المتضررين من الكوارث البيئية والتغيرات المناخية، وتقديم كافة سبل الدعم لتحسين سبل العيش.

استضافة اللاجئين المتضررين

وأوضح استشاري البيئة والطاقة، في تصريح لـ «الوطن»، أن المبادرة مهمة لإيواء واستضافة اللاجئين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية ومن بينها الأزمة الأوكرانية والزلازل التي ضربت الحدود التركية السورية ما استدعى نزوحا إلى المناطق الآمنة، لافتاً إلى أن إطلاق تلك المبادرة يهدف إلى وضع الأولوية للدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي ولديها موجات تدفق للاجئين نتيجة لتضررهم من التغيرات المناخية.

إجراء أثناء وقوع الكارثة

ونوه «عزازي»، بأن هذه الاستضافة تكون مؤقتة لحين عودة الأمور لطبيعتها في الدولة المتضررة حتى لا تستنزف موارد الدولة المستضيفة، مشيراً إلى أن الإيواء بمثابة إجراء ضروري أثناء وقوع الكارثة لحماية الناس.