42 كاتبة بعدد مارس لـ«الثقافة الجديدة» لأول مرة احتفاء بالمرأة

بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة، خصصت مجلة «الثقافة الجديدة» عددها لشهر مارس 2023، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المرأة المبدعة، فضلًا عن أكثر من 20 بورتريهًا تناولت مسيرة رائدات في مختلف مناحي الثقافة والفنون، وقد ترأس تحرير هذا العدد الكاتبة الصحفية إسراء النمر، والكاتبة الصحفية عائشة المراغي.

محتويات عدد مارس من «الثقافة الجديدة» مارس 2023

بدأ العدد بدراسة بعنوان «بلاغة الاحتجاج بالجسد» للكاتبة والأديبة الدكتورة ميرال الطحاوي.

وجاءت دراسة الدكتورة رشا صالح بعنوان «سمات الأدب النسوي»، أما ملف العدد فهو بعنوان «البوح.. هل انتهى عصر الكتمان»، شاركت فيه: منى الشيمي، هبة خميس، تيسير النجار، غادة العبسي، أميمة صبحي، سلوى بكر. وقد أعدت ثناء رستم تحقيقًا مع الناشرات في مصر.

وفي باب «رؤية» كتبت سمية يحيى رمضان مقالًا بعنوان «الجندر والمرأة والمجتمع»، وكتبت نجاة علي «المرأة الشاعرة». واحتوى هذا العدد على خمسة حوارات، فحاورت علية طلحة الكاتبة أسماء هاشم، وترجمت إيمان عثمان حوارًا مع «إلينور سيلار»، وترجمت نجوى عنتر حوارًا مع «روسا سلفيريو»، وكذلك ترجمت ميرا أحمد حوارًا مع «خاى نان».

وفي باب «مسيرة» كتبت عفاف طبالة «الراهبة»، ومنصورة عز الدين «الكتابة كابتكار للذات»، وسهير المصادفة «سيدتي الرواية»، ورضوى الأسود «الكتابة المتحررة تتحدى الزمن». واحتوى العدد على ثلاث إضاءات حول ثلاث من الرائدات في مجالاتهن، جاءت بعناوين: «هدى العجيمي.. همس تهيم به القلوب»، و«وفاء كامل.. أول عضوة بمجمع الخالدين»، و«عبير عبد السلام.. الأولى على كرسي العميد».

أما في باب «القراءات»، فقد كتبت رشا الفوال قراءة بعنوان «أنثى السندباد لسمية سليمان»، وزينب العسال «البطلة لا يجب أن تكون بدينة لشيرين فتحي»، وإيمان سيد «اسمي زيزفون لسوسن جميل»، ومنى أبو النصر «كل أحزاني الضئيلة لميرام تيفز، ت: إيناس التركي».

وفي باب «الترجمة» نطالع ثلاث ترجمات، هي: «قصة حب لكلاريس ليسبكتور» ترجمة: رفيدة جمال ثابت، «مبدعات إسبانيا وأمريكا اللاتينية» ترجمة: نجوى عنتر، «زوجة رجل مهم لماتيلدا سيراو» ترجمة: ماريان فخري. وفي باب سينما نطالع مقالات: ناهد صلاح «حسناوات الإنتاج في السينما المصرية»، ومقال عزة كامل «فتنة الحلم لاكتشاف المجهول في منتدى نوت».

كما نطالع في «الإبداع» قصائد وقصص لـ14 مُبدعة، هن: هالة البدري، مريم عبد العزيز، الشيماء رجب، سمر عبد العاطي أحمد، سارة أبو ريا، سناء الجمل، هدى حسين، أميمة عبد الشافي، رضا أحمد، مروة مجدي، نادية محمد، سيرين الزوش.

وزين العدد رسومات للفنانات التشكيليات: أسماء الموجي، أسماء النواوي، أميرة عادل، سارة أفونسو، عفيفة عليبي، سعاد مردم بك، سناء هيشري، نعمت ديواني، جابرييل مونتر.أما لوحة الغلاف الأمامي والخلفي فللفنانة د. سرية صدقي.

واحتوى العدد على أكثر من 20 بورتريهًا تناولت مسيرة رائدات في مختلف مناحي الثقافة والفنون، هم: سهير القلماوي، لطيفة الزيات، منى الحديدي، بنت الشاطئ، نوال السعداوي، سميحة أيوب، عواطف عبد الرحمن، أمينة رزق، إنجي أفلاطون، زيان صديقي، أنيسة حسون، سميرة موسى، مكارم الغمري، ماري منيب، سامية جمال، سرية صدقي.

هيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ورئيس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.