غلق 3 منشآت وتحرير 18 محضرا خلال حملة مكبرة في الإسكندرية

قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتفتيش على الصيدليات والمحلات استهدفت طريق المحمودية بدءا من منطقة الحضرة حتى العوايد بنطاق حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب وحي وسط برئاسة عزة سعد، وأسفرت عن غلق 3 منشآت، وتحرير 18 محضرا متنوعا ما بين صحة وبيئة وتموين ورصد بيئي وأمن صناعي ورصد 45 حالة مخالفة لمحال عامة جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتحفظ على 142 حالة إشغال متنوع وعدد 45 من الحواجز.

شارك في الحملة مدير إدارة الرصد البيئي

وشارك في الحملة، المهندسة رشا شوقي، مدير عام إدارة الرصد البيئي في المحافظة وممثلو إدارة حماية المستهلك وشركة نهضة مصر، ومديرو إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلو الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ومسؤول شركة المياه، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، والبيئة ورخص محلات والإيرادات.

تكليفات محافظ الإسكندرية

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، المحافظ بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واستمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.