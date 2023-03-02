«دفاع البرلمان»: السيسي يشهد ميلاد أول نموذج متكامل ضمن قرى حياة كريمة

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا وتفقده عددا من المشروعات داخل قرية المعصرة بمركز ملوي والتي تعد أول نموذج اكتملت به مشروعات حياة كريمة وتضمنت المشروعات المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

مبادرة حياة كريمة

وقال اللواء طارق نصير إن مبادرة حياة كريمة إحدى أهم وأبرز المبادرات على مستوى العالم فقد استطاعت الدولة المصرية من خلالها التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمه الشخصية المصرية.

وأضاف أن المشروعات التنموية التي تحققت على مستوى قرى ونجوع مصر المختلفة احدثت طفرة كبيرة في كل نواحي البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحه وصرف صحي ومحطات مياه وغاز طبيعي بالإضافة إلى مراكز الشباب وهذا انجاز غير مسبوق لم يشهده صعيد مصر على مدار عقود.

تطوير الريف المصري

وأشار الي أن مواطني الصعيد يعيشون أزهي عصورهم لما تحقق من شرايين الخير التي طالت البشر والحجر، مؤكدا على أن الرئيس السيسي صاحب النهضة الحقيقية في تطوير الريف المصري.