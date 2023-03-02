ضبط أحد الأشخاص في القاهرة بتهمة سرقة الدراجات الهوائية 

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة أحد الأشخاص بتهمة سرقة الدراجات الهوائية، وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة الهوائية ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الدراجة الهوائية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر السلسلة" ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بذات الأسلوب وأقر بإرتكاب 3 وقائع أخرى .

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله سيىء النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ضبط، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.