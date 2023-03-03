حبس المتهم بسرقة الدراجات الهوائية بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس متهم بسرقة الدراجات الهوائية باستخدام اسلوب كسر السلسلة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت إليه تهمة السرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل لواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية ملكه حال توقفها أسفل العقار.

استخدم أسلوب «كسر السلسلة»

بإجراء التحريات تبين ان وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الدراجة الهوائية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر السلسلة»، أقر بارتكاب 3 وقائع أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

أوضح المحامي حسن شومان، الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات وهو: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».