محافظ القليوبية: انتظام الحركة بمواقف بنها وغرب وشرق شبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة انتظار حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة خاصة، مشيرا أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار المواصلات، موجهاً رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين

وشدد «الهجان» على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث جار الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة الناتجه عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تشمل أعمال الصيانة تثبيت لكوبري المشاة على القواعد الحديدية، بدلًا من القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى وذلك خلال الأسبوع القادم.

وأثناء الجولة لاحظ المحافظ، تواجد مخلفات بناء وقمامة على طريق ترعة الإسماعيلية أمام مستشفى الناس، وعلى الفور أصدر تعليماته برفع تلك التراكمات في الحال وعدم تواجدها مرة أخرى ، والمتابعة المستمرة للطريق للحفاظ على عدم تهالُك الأسفلت وعدم إعاقة حركة السير، كما وجه برفع جميع الإشغالات على ترعه الإسماعيلية ومصادرة المضبوطات، مع ضرورة المتابعة الدائمة لعدم تشويه المظهر الحضاري وللحفاظ على حياة المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة وبالتنسيق مع مديرية الري باستغلال المنطقه أمام مستشفى الناس لعمل مشروعات للشباب وذلك بهدف رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة نقية وصحية للمواطنين بالتعاون معهم كونهم شريك أساسي في الارتقاء بمستوى النظافة العامة.