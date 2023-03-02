المطاعم السياحية تطالب بمد مواعيد الإغلاق خلال رمضان

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا وقناة السويس التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة ستتقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار خلال الأيام القليلة المقبلة لتعديل مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الغرفة ستطالب بمد مواعيد غلق المطاعم خلال شهر الصوم لتكون في الساعة 3 صباحا، وذلك حتى تتمكن المنشآت من استقبال الرواد الراغبين في تناول وجبة السحور، ولاسيما أن موعد صلاة الفجر سيكون بعد الساعة 4.30 صباحا خلال رمضان .

مواعيد عمل المطاعم وفقا للتوقيت الشتوى

وأضاف لـ«الوطن» أن مواعيد عمل المطاعم حاليا وفقا للتوقيت الشتوى تبدأ من الساعة الـ 5 صباحا وحتى الساعة 12 صباحا، لافتا إلى أن تلك المواعيد لن تكون مناسبة لطبيعة العمل خلال شهر رمضان حيث أن كل المطاعم لن تفتح أبوابها قبل الظهر، كما أن مواعيد الغلق ستحرم عدد كبير من المطاعم من إستقبال الرواد خلال وجبة السحور.

وتابع: «سيكون صعبا جدا على المواطنين تناول وجبة السحور بالمطاعم فى الساعة 12 صباحا وقبل أكثر من 3 ساعات من موعد آذان الفجر».

حجوزات لحفلات إفطار جماعى خلال رمضان

وأشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية بدأت حاليا فى تلقى بعض الطلبات من الشركات والمؤسسات لإقامة حفلات إفطار جماعى للعاملين بها خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن تلك الطلبات لازالت ضعيفة حتى الآن، ومن المتوقع ألا تكون كبيرة فى ظل الحالة الإقتصادية الحالية وعزوف العديد من الشركات عن تنظيم حفلات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان المقبل.

يشار إلى أنه وفقا للتراخيص الصادرة من وزارة السياحة والآثار للمنشآت والمطاعم السياحية، فإنه يحظر على أي منشآة أو مطعم سياحى يقدم المشروبات الروحية العمل خلال شهر رمضان وأيضا خلال أية مناسبات دينية مثل ليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج أو المولد النبوي.