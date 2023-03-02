النائب أيمن محسب: الدولة ماضية في مسيرة التنمية بلا توقف بجميع المحافظات

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، تعكس حرص الرئيس على تخيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الارتفاع غير المتوقع في أسعار السلع الغذائية والطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح أن ما يحدث في مصر يأتي نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وقال إن الرئيس أوضح أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، حيث جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بداية من جائحة كورونا ووصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على اضطراب سلاسل الإمداد في العالم.

وأوضح أن الرئيس أكد أن الدولة لديها رؤية واضحة لتوطين بعض الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي للشعب المصري باعتبارها قضية أمن قومي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة ماضية في مسيرة التنمية بلا توقف في جميع محافظات مصر، ودعم الفرص الاستثمارية من أجل توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا، لاستيعاب حجم الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة دائما على التوسع العمراني من خلال استغلال الظهير الصحراوي للمحافظات وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية تستوعب الملايين من الشعب المصري، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق والكباري من أجل تشجيع الاستثمار.

مبادرة حياة كريمة

وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، نجحت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، في قري وصعيد مصر، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية المقدمة للمواطنين، وهى الرؤية التى حرصت عليها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، باعتبارها أحد الركائز التي تقوم عليها حقوق الإنسان في هذا الوطن.