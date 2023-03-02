وكيل «تضامن النواب»: محافظات الصعيد تشهد طفرة كبيرة في جميع الخدمات

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأجزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطي، في فعاليات افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة التنمية

وقال فتحي، في بيان له اليوم، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن جميع محافظات الصعيد تشهد طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة تضامن النواب، إلى أن خطة الدولة التنموية في محافظات الصعيد، أعادت الحياة لهذه المحافظات، كما أنها نجت في إنهاء حقبة تاريخية من الإهمال والتهميش، لافتا إلي أن مبادرة حياة كريمة، غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين، والفئات الأكثر احتياجًا كما أنها ساعدت في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية لهم، بعد أن عانوا من التهميش والعزلة والإهمال طوال عقود طويلة.

زيادة المعاشات

وتابع النائب أحمد فتحي، أن التوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، يأتي في إطار حرص الدولة نحو امتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية، كما أنها تساعد المواطنين فى تخطي أزمة ارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار اليوم محافظة المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع محافظات مصر، خاصة صعيد مصر.