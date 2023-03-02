كاتب صحفي لـ قناة الحياة: خطاب الرئيس السيسي اليوم رسالة طمأنينة للمصريين

قال الكاتب الصحفي، الدكتور وجدي زين الدين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل اليوم رسالة اطمئنان كبيرة جدا لجموع المصريين، فالرئيس حريص على أمن هذا البلد ويبعث الأمل في نفوس المصريين من خلال خطابه.

التذكير بأحوال البلاد

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «لو دققنا النظر في كلمة الرئيس، سنجد أنه نوه بأمر في غاية الأهمية، فهو يذكرنا بأحوال البلاد في بداية 2013 وما بعدها، فقد كنا نعيش في خراب وعدم أمن، ونحن اليوم في منطقة مختلفة تماما، ونعيش في وضع آمن ومستقر، وهناك نهضة لم تشهدها مصر على مدار عقود طويلة من الزمن».

تواضع الرئيس

وتابع: «الرئيس وجه رسالة، ويقول للمصريين لا تخافوا لأن وضعنا اختلف من كل النواحي، فالكلمة المرتجلة التي القاها الرئيس السيسي اليوم، بعث فيها الأمل للمصريين، وتحدث عن عدم نسب هذا النجاح له بل الله هو الحافظ لهذا البلد، وهذا هو التواضع والعفوية، فيقول للمصريين إننا في مكانة ومكان مختلف بأمن واستقرار ونهضة عظيمة تشهدها البلاد».