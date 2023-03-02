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«التأمينات» لقناة الحياة: 6.5 مليون مستفيد انضموا لمبادرة الشمول المالي

كتب:

محمد عزالدين
07:39 م | الخميس 02 مارس 2023
اللواء جمال عوض

اللواء جمال عوض

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات، نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق.

تكلفة الزيادة الجديدة على الموازنة

أضاف «عوض»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تكلفة الزيادة الجديدة على المعاش، ستكون في حدود 55 مليار جنيه بالسنة، ومع تبكير صرف الزيادة خلال الثلاثة شهور المقبلة 14 مليار جنيه.

استبدال الكروت الزرقاء

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من استبدال كروت المعاشات والبطاقة الزرقاء وتحويلها لفيزا، إذ جرى تحويل بطاقات الصرف البلاستيكية لـ6.5 مليون فرد الفترة الماضية، ودخولهم ضمن مبادرة الشمول المالي التي أطلقتها الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن قرار زيادة المعاشات لقى صدى واسعا عند أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

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بقلم محمد عزالدين