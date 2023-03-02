أسعار طن الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم.. «اعرف بكام»

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم في أسواق مواد البناء، استقرارًا ملحوظاً، إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز 28300 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت حلوان نحو 1870 جنيهات.

تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم، وفق بيان شعبة المواد والبناء في الغرفة التجارية، كما يلي.

سعر طن الأسمنت اليوم

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1870 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1840 جنيها.

- سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا نحو 1858 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1840 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» نحو 1800 جنيها.

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1870 جنيهات.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1850 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس لنحو 1820 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم نحو 1915 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد المصريين نحو 28300 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27000 جنيه للطن.

تباينت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي.

- سجل سعر حديد عز نحو 28300 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.