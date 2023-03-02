الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة.. شبورة ونشاط رياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يحدث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

توقعات طقس الجمعة 3 مارس 2023

تشهد توقعات طقس الجمعة 3 مارس 2023، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

توقعات طقس السبت 4 مارس 2023

وأوضحت الأرصاد، أن طقس السبت 4 مارس، يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات طقس الأحد 5 مارس 2023

تشهد توقعات طقس الأحد 5 مارس 2023، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 3 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

توقعات درجات الحرارة السبت 4 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الأحد 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.