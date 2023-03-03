انتهاء رحلة فتى التخييم بعد 3 سنوات في الشوارع.. «جمع تبرعات لعلاج المرضى»

بعد مرور 3 سنوات كاملة على تحديه العالمي، الذي حقق من خلاله شهرة واسعة، استطاع الفتي البريطاني البالغ من العمر 13 عامًا، إنهاء تحديه بعد أن جمع مبلغًا كبيرًا من المال لإحدى الجمعيات الخيرية للمساهمة في علاج المرضى.

3 سنوات كاملة، منذ مارس عام 2020، استمر ماكس ويسي، في العيش داخل خيمة في العديد من المدن والطرق ببريطانيا، ينام داخلها، ويستيقظ على أصوات المارة والسيارات، يواجه حرارة الجو وبرودته بصبر وتحد كبير، ليصل إلى ما تمنى تحقيقه، واستطاع خلال السنوات التي قضاها، جمع 700 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة «مترو»، و«BBC».

بدأ «ماكس» رحلة التخييم في بداية أول إغلاق ببريطانيا عند انتشار فيروس كورونا، لمساعدة جاره ريك أبوت، المصاب بمرض السرطان، إذ قدم له خيمته الأولى لبدء رحلته ومغامرته، ثم توفى جاره، ليعلن الفتى استكمال رحلته التي استمرت لـ3 سنوات.

أطلق عليه «فتى التخييم».. وقابل بوريس جونسون

وأطلق على «ماكس» لقب «فتي التخييم»، ونال شهرة واسعة ببريطانيا، وحظى بمقابلة شخصية مع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، كما نال العديد من الجوائز، منها ميدالية الإمبراطورية البريطانية، بالإضافة إلى جوائز من فخر بريطانيا وروح المغامرة.

وفي الذكرى الثالثة للتخييم، أعلن الفتى الصغير عن انتهاء مغامرته، وبعدها، تلقى العديد من العروض لإحياء ذكرى التخييم وانتهائه، لكن «ماكس» أعلن أن حفل الختام سيكون بالقرب من منزله، وسيضم عروضًا موسيقيًا وفقرات متنوعة.

انتهاء مغامرة «ماكس»: قضيت أفضل 3 سنوات

وتحدث «ماكس» عن انتهاء مغامرته قائلًا: «كان من المدهش أن الكثير من الناس تواصلوا من جميع أنحاء المملكة المتحدة لإحياء ذكرى مرور ثلاث سنوات على إقامتي في الخارج، لكنني أردت البقاء بالقرب من المنزل والاحتفال مع الأصدقاء والعائلة في الجوار»، وتحدث فتي التخييم أن الثلاث سنوات الماضية كانت أفضل السنوات التي قضاها في حياته.