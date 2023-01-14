تفاصيل مصرع 3 أشخاص داخل خيمة بمنشأة القناطر.. والتحريات: ماس كهربائي

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفحم 3 أشخاص داخل مزرعة في منطقة وردان بالجيزة، وأن الضحايا كانوا داخل خيمة مساحتها 12 مترا، كما رجَّحت معاينة المباحث أن يكون ماس كهربائى من السخان أدى إلى اشتعال النيران في الخيمة وتفحم الجثث الثلاث.

عدم وجود شبهة جنائية في الحادث

كما أجرت النيابة العامة معاينة لمكان الواقعة وصرحت بدفن الجثث الثلاث عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه بمصرع حسن إبراهيم 35 عاما، مهندس زراعي، ومقيم في منطقة وردان، وغازى علاء 22 عاما، طالب، وصالح سيف 25 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان.

خيمة مشتعلة وبها 3 أشخاص

وعلى الفور انتقل مدير الإدارة العامة للمباحث للمباحث والقوة المرافقة له سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة داخل مزرعة بمحطة وردان جمعية الحسين الزراعية، دائرة المركز بمساحة 10 أفدنة غير مسورة، ويوجد خيمة مساحة 12 مترا، مشتعلة بالكامل بها ثلاث جثث فى حالة تفحم كامل ودراجة نارية متفحمة ويوجد سلك سخان كهربائى متصل على بعد 300 متر داخل الأرض.

تم التقابل مع إبراهيم توفيق والد المتوفى الأول سيف النصر، وقرر أن المتوفين متواجدون بالمزرعة لحراسة الدواب، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.