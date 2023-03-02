«أنور» لاعب كرة سلة ويد من ذوي الهمم كرمه الرئيس: حسيت بفخر وعزة نفس

نال تكريمات عديدة، وحصد العديد من الجوائز، لكن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، كان مُختلفًا عن غيره، بحسب قوله، إذ كرمه الرئيس خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم، ضمن النماذج الإيجابية بالمنيا، بعد حصوله على أفضل لاعب في الدوري المصري «يد وسلة» على كرسى متحرك، والفوز بأفضل لاعب في أفريقيا.

الكابتن محمد أنور، لاعب منتخب مصر لكرة السلة واليد، استطاع الجميع بين لعبتين رياضيتين مختلفتين، في طريقة اللعب والقوانين، وحقق فيهما بطولات عديدة، ومثل مصر في الكثير من المحافل والبطولات الدولية، يحكي لـ«الوطن»، شعوره بعد تكريم الرئيس السيسي له: «اتكرمت وشاركت في مراسم تكريم كتير، بس أول مرة في حياتي أحس بالسعادة والفخر وعزة النفس، قدام الرئيس، النهارده قلت للرئيس أنا حاسس إني بحلم، حاسس إني أخدت حاجة كده مهما أحكي ومهما قلت مش هديها حقها».

«أنور» يجمع بين كرتي السلة واليد: «الموضوع صعب بس ربنا وفقني»

جمع «أنور» بين بطولتين، رغم اختلاف قوانينهما، وتم اختياره لتمثيل منتخب مصر، بحسب حديثه: «الجمع بين كرة اليد والسلة صعب جدًا، دي لعبة ودي لعبة مختلفة، ودي قوانين ودي قوانين تانية، دي بتشوط في مرمى قدامك ودي بتشوط في حلقة في السما، تقدر تمارس اللعبتين لكن الأمر صعب مش سهل».

يعاني من إعاقة طفيفة في قدميه ويلعب على كرسي متحرك

يعاني الكابتن «أنور» من إعاقة طفيفة في قدميه، أدت إلى إصابته بشلل أطفال، رغم أنه يستطيع السير عليها، إلا أن ممارسة اللعبة يجب أن يكون اللاعب على كرسي متحرك، يحكي عن تمثيل منتخب مصر قائلًا: «لعبت مع منتخب مصر في بطولات سلة، وأخدنا أول وتالت أفريقيا، واتأهلنا لكأس العالم في شهر يونيو الجاي في الإمارات، ولعبت كرة يد مع المنتخب وأخدنا ثاني العالم بعد الخسارة أمام البرازيل في النهائي».

يعمل بائع حلاوة طحينية صباحًا.. ويذهب للتمرين مساءً

مر الكابتن «أنور» بصعوبات عديدة خلال رحلة حياته، إذ كان يعمل بائع حلاوة طحينية في الصباح، ويذهب لخوض التدريب في المساء: «أنا تعبت كتير في حياتي، كنت بابيع حلاوة طحيينة ودي حاجة تشرفني، بلف على المحلات وبعد العصر أروح التمرين، وبعد التمرين أرجع أخد ثمن علب الحلاوة، كان كل هدفي الشغل والتمرين، يمكن عشان التعب اللي شوفته في حياتي، ربنا وفقني في لعبة السلة واليد مع بعض».