حزب الريادة: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور أسعدت جميع الفئات

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أعلن اليوم حزمة إجراءات اجتماعية أخرى؛ لدعم المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها كثير من دول العالم ومن ضمنهم مصر، موضحًا أن هذه الحزمة ليست أول حزمة يتم الإعلان عنها حيث كان هناك حزمة اجتماعية أيضًا قبل 6 أشهر.

الحماية الاجتماعية

وأوضح «حسانين»، خلال مكالمة هاتفيه على قناة «إكسترا نيوز»، إن حزمة الحماية الاجتماعية شملت الحديث عن الكل سواء العاملين بالدولة والحد الأدنى للدرجات الوظيفية وعن زيادة أصحاب المعاشات 15% سنويًا و عن تكافل وكرامة، كل ذلك لمساندة الموطنين ومساعدتهم على عيش حياة كريمة.

المواطن المصري واهتمام الرئيس

وأضاف أن الرئيس السيسي أعلن عن زيادة تكافل وكرامة ليصل إلى 25% مما يدل على أن الرئيس همه الأول والأخير عيش المواطن المصري حياة كريمة، موضحًا أن قرارات السيسي اليوم أسعدت جميع فئات المجتمع.