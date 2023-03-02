الأرصاد تكشف حالة الطقس في الصعيد السبت.. ارتفاع درجة الحرارة والعظمى تسجل 35

سجلت حالة الطقس في الصعيد غدا الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار في محافظات شمال وجنوب الصعيد، وتصل العظمى إلى 35 درجة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما يزداد الإحساس بالحرارة في حالة التعرض للشمس بصورة مباشرة.

حالة الطقس في الصعيد غدا

تستعرض «الوطن»، حالة الطقس في شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، غدًا الجمعة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

طقس جنوب الصعيد غدا

وفيما يخص الطقس في الصعيد غدا، وتحديدًا في محافظات الجنوب ، فإنّه من المتوقع أن تزيد فترات سطوع الشمس، وسط حركة معتدلة للرياح، وطقسًا حارًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة، بينما تسجل الصغرى 16 درجة.

وكشفت هيئة الأرصاد، أنّ التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس في شمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد أن تتأثر محافظات شمال الصعيد برياح جنوبية غربية نشطة غدًا الجمعة، التي تعمل على رفع درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة «عواصف رملية»، على فترات متقطعة فيما يصاحبها انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح في محافظات شمال الصعيد غدًا نحو 32 كم/ س، بينما يسود طقس مشمس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة بينما تسجل الصغرى 14 درجة.

شبورة مائية بمحافظات شمال الصعيد

وتشهد مختلف محافظات شمال الصعيد، حدوث شبورة مائية خلال فترة الصباح على الطرق السريعة، وعلى الطرق المؤدية من وإلى تلك المحافظات.

ومن المتوقع أن تتحسن حالة الطقس، وتنتهي الأجواء الحارة آخر الليل على جميع الأنحاء بمختلف محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة بمحافظات الصعيد غدًا

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى في محافظات شمال وجنوب الصعيد غدا فإنّها جاءت كالتالي:

الفيوم: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

بني سويف: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 14.

المنيا: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 12.

أسيوط: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 14.

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 14.

قنا: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 13.

الأقصر: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 13.

أسوان: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 16.

الوادي الجديد: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 12.