الدكتور «ماركو» الحاصل على جائزة نيوتن بعد تكريم الرئيس: «وسام شرف»

وسط منافسة شديدة بين 144 باحثاً علميا من شتي أنحاء العالم، فاز الدكتور ماركو يوسف، ابن محافظة المنيا بجائزة «نيوتن» البريطانية، وبعد مراحل من التصفيات وصل عددهم إلى 27 باحثًا في النهاية، ليكون أول دكتور مصري يفوز بجائزة نيوتن، لأبحاثه عن سرطان الكبد.

تكريم من الرئيس السيسي

وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا، أمس، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمنيا والمنيا الجديدة، كرم الدكتور ماركو أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا، ضمن عدد من النماذج المتميزة من أبناء المحافظة.

«تكريم الرئيس السيسي اليوم وسام شرف كبير وتقدير لاستكمال رحلة بحث طويلة لمواجهة سرطان الكبد»، بتلك الكلمات عبر الدكتور ماركو يوسف لـ«الوطن»، عن سعادته بتكريم الرئيس ولقاءه خلال زيارته لمحافظة المنيا أمس.

أبحاث سرطان الكبد

الدكتور الفائز بجائزة نيوتن البريطانية، اختار مجال أبحاث سرطان الكبد، نظرا لكونه النوع الأكثر انتشارا بين المصريين، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، ارتكز في بحثه على محاولة اكتشاف سبب المرض لإيجاد حلول وعلاج له، بحسب قوله.

وأوضح الدكتور ماركو يوسف، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا، أن قيمة الجائزة المالية 200 ألف جنيه إسترليني تم تخصيص نصفها لإنشاء معمل في كلية الصيدلة جامعة المنيا، ونصفها الآخر لاستكمال أبحاثه في هذا المجال بجامعتي كامبريدج وبرمنجهام في بريطانيا.

معمل بكلية الصيدلة جامعة المنيا

وعن سبب تخصيصه نصف قيمة الجائزة لإنشاء معمل بكلية الصيدلة جامعة المنيا، أوضح الدكتور الفائز بجائزة نيوتن الدولية، أن الهدف من هذا المعمل هو دعم صغار الباحثين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم من خلال هذا المعمل، «حاولت أنقل علمي لأهل بلدي عشان نلاقي حل لمشكلة كبيرة زي سرطان الكبد بعقول مصرية خالصة»، بحسب تعبيره.