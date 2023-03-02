تفاصيل قرارات الرئيس السيسي اليوم.. أبرزها زيادة رواتب الموظفين والمعاشات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات افتتاح مدينة المنيا الجديدة، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم

- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% وذلك اعتبارًا من أول أبريل 2023

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023

- سرعة إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك أصحاب الكادرات الخاصة بداية من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وجاءت زيادة الحد الأدنى للأجور وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.

- وفيما يتعلق بحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، أوضح الرئيس أن تكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 700 جنيه شهريًا.

ومن ضمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، بداية من أول شهر أبريل 2023.

قرارات الرئيس اليوم لتحسين أوضاع المصريين

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قراراته اليوم، أن المواطن المصري نصب أعين الدولة، وتحسن حالته هو الهدف الرئيسي، لافتًا إلى أنه يقدر حجم الضغوط التي يواجهها المواطن في الوقت الحالي.

وأضاف أن الدولة طورت من خطتها الاقتصادية حتى تضمن اهتمامات توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، بالإضافة الي التوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.