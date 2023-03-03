إلغاء شرط حصول حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية على برنامج عمرة كامل

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم إلغاء شرط ضرورة حصول حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية على برنامج عمرة كامل، وذلك للسماح لهم بالسفر، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار اكتفت فقط بحصول حاملي هذه التأشيرة على باركود البوابة المصرية للعمرة كشرط رئيسي لخروجهم من المطارات المصرية إلى السعودية.

قرار صائب

وأضاف لـ «الوطن»، أن شرط حصول حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية على برنامج عمرة كامل تنظمه شركات السياحة ويشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والإقامة بفنادق المملكة والتنقلات الداخلية تم تنفيذه فقط لنحو يومين اواخر الشهر الماضي قبل أن يتم إلغائه، مشيرا إلى أن قرار الإلغاء قرار صائب سواء لشركات السياحة أو للمواطنين الحاصلين على تلك التأشيرات.

وتابع: «ليس من العدل أن يتم تنظيم برنامج عمرة كامل لمواطن حاصل على تأشيرة زيارة شخصية للسعودية خاصة أنه في كثير من الأحوال يكون سبب السفر غرض آخر غير أداء مناسك العمرة، موضحا أن شركات السياحة أيضا استفادت من إلغاء هذا الشرط خاصة أنه حال الاستمرار في تطبيقه كانت ستصبح مسئولة عن مسافر لا تعرف عنه شيئا وقد يتخلف في العودة من السعودية عن المواعيد المذكورة في البرنامج ما قد يٌعرض الشركة لمشكلات هي في غنى عنها.

أعداد المعتمرين المصريين

وأوضح الغمري أن أعداد المعتمرين المصريين من بداية الموسم في أكتوبر الماضي وحتى الآن تجاوز الـ 320 ألف معتمر، لافتا إلى أنه بعد نهاية شهري شعبان ورمضان من العام الهجري 1444، فإن أعداد المعتمرين قد تتجاوز الـ 500 ألف معتمر خاصة مع وجود إقبال كبير حاليا من المصريين على السفر للعمرة خلال هذان الشهران وبالأخص خلال شهر رمضان.

وكان أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن أسعار برامج العمرة خلال رمضان ستبدأ من 45 ألف جنيه.