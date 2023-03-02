عاجل.. بنك مصر يتيح خدماته الرقمية بدون مصاريف لمدة 60 يوما

أتاح بنك مصر، خدماته مجانا لمدة 60 يوما، وفق بيان صادر عنه، وذلك انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، ولمواكبة التغيرات الموجودة على الساحة وخدمة عملائه بشكل أفضل.

وقال البيان، إن البنك حرص على التوسع في تقديم العديد من الخدمات الرقمية مجاناً لعملائه ابتداءً من مارس 2023 وحتى نهاية شهر إبريل 2023 وذلك فقط من خلال تطبيق الإنترنت و الموبايل البنكي BM Online منها؛ الاعفاء من مصاريف إصدار بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية، الإعفاء من المصاريف الإدارية للقروض والمرابحات بجميع أنواعها، والإعفاء من مصاريف فتح حساب جديد بكافة العملات، والإعفاء من مصاريف طلب دفتر شيكات، ومصاريف التحويلات داخل جمهورية مصر العربية.

تشجيع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية

ويأتي هذا العرض من بنك مصر لتشجيع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة بتجربة بنكية متميزة من خلال أأمن وأسهل واسرع تطبيق موبايل وانترنت بنكي BM Online، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب

يذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، حيث قام البنك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، كما أتاح البنك مؤخراً لعملائه من خلال تطبيق الموبايل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب أو بطاقة بنكية او الي عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين.

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة «Chat Bot المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكتروني و تطبيق الـ«واتساب» لأول مرة في مصر وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي علي مدار الساعة دون انتظار؛ كما يمكنهم من التواصل مع ممثل خدمة العملاء مباشرةً, و التقديم علي خدمات مثل «الحصول علي بطاقة ائتمانية – قرض اكسبريس – تحصيل المدفوعات الإليكترونية» بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام قطاع التحول الرقمي والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفي الجديد للأنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة، وأيضا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الإلكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس»، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس.