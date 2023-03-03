نهال عنبر: ترشحت لانتخابات نقابة المهن التمثيلية لخدمة الوسط الفني

وصلت الفنانة نهال عنبر، إلى مقر انتخابات نقابة المهن التمثيلية، المقامة بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم في الجيزة، والتي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني حتى الآن.

وقالت نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ترشحت لانتخابات نقابة المهن التمثيلية، لخدمة أصدقائها في الوسط الفني، مشددة على أنها لا تريد مصالح شخصية من النقابة.

نهال عنبر تتحدث عن ترشحها لإنتخابات النقابة

وحرص الفنان أحمد السقا على الإدلاء بصوته في انتخابات النقابة، صباح اليوم، بالإضافة لكل من ريهام عبدالغفور، وسهر الصايغ، وإيهاب فهمي، وهند عاكف، ولقاء سويدان وغيرهم من النجوم.