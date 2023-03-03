كشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين بالجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين بتضرره من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيره بالسيارة قيادته حال تفاديه الاصطدام بأحد الأطفال بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته أقر بقيام المبلغ بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر المشادة المشار إليها وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.