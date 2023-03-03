ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 130 طربة حشيش في جنوب سيناء

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء، تم استهدافهما وضبطهما على النحو التالي:

- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر، حال استقلاله سيارة بمحل سكنه، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط 30 طربة حشيش

- ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر، حال استقلاله سيارة بمحل سكنه، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 910 آلاف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.