«الداخلية» ضبط 1997 قضية متنوعة في حملات مكثفة خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 1997 قضية متنوعة

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1997 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 19874 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 352 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 167 قضية متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محلات دون ترخيص».

أسمدة زراعية مجهولة المصدر

كما قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، وأسفرت عن ضبط (2 منشر سبلة دواجن للأسمدة، مخزن، محل) بمضبوطات بلغت 17.5 طن أعلاف حيوانية و40 طن سبلة دواجن تستخدم سماد تقاوي و250 عبوة مبيدات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.