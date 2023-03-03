مصرع شاب وإصابة 7 آخرين في حادثي سير بالعريش ووسط سيناء

لقي شاب مصرعه شاب وأصيب شخصان آخران إثر انقلاب سيارة ربع نقل في شارع أسيوط بمدينة العريش، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، إن جثة شاب وصلت إلى المستشفى من أحد أبناء الشيخ زويد المقيمين في العريش، فيما أصيب في الحادث شخصان، وتم إسعافهما ووضعهما تحت الملاحظة، وحالتهما مطمئنة.

وكانت سيارة الإسعاف قد نقلت جثة ومصابين إلى مستشفى العريش العام، بعد انقلاب سيارتهم في شارع أسيوط بنطاق مدينة العريش.

إصابة 5 أشخاص في حادث سير

كما أصيب 5 أشخاص في حادث سير بوسط سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب ربع نقل «ص ط ب 1725» بالقرب من منطقة لحفن اتجاه قرية بغداد بوسط سيناء، على الطريق الدولي السريع.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وقامت 4 سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وذلك للكشف والعلاج، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة السيد محمد حمدي، 20 سنة، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالحوض، وممدوح محمد الشحات، 20 سنة، أصيب بجروح متفرقة بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحكيم بكري، 31 سنة، أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد علي حمدان، 29 سنة، أصيب بكسر مضاعف بالساعد الأيمن وجرح قطعي بجفن العين 3 سم، وجميعهم من محافظة قنا.