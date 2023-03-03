محامٍ أمريكي يقتل زوجته وابنه لإخفاء إدمانه المخدرات.. والحكم عليه بالمؤبد

حكم قاضي محكمة الدائرة كليفتون نيومان، اليوم، على ريتشارد أليكس مردو، المحامي المشين وعضو عائلة قوية في ساوث كارولينا، بالسجن مدى الحياة، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

قتل زوجته وابنه بداعي إخفاء إدمانه للمخدرات

أدين مردو البالغ من العمر 54 عاماً، بتهمتي قتل زوجته ماجي البالغة من العمر 52 عاماً، وابنه الأصغر بول البالغ من العمر 22 عاماً في منزل عائلتهما في 7 يونيو 2021، وقال ممثلو الادعاء إنه محاولة لإخفاء إدمانه للمخدرات وسرقته لملايين الدولارات، واستغرقت هيئة المحلفين ثلاث ساعات فقط للتوصل إلى قرارها.

وحُكم على مردو، نجل عائلة قانونية مؤثرة في منطقة غرب تشارلستون، ما لا يقل عن 30 عامًا في السجن لكل من تهمتي القتل بموجب قانون ساوث كارولينا، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 سنوات لتهمتين تتعلقان بالأسلحة النارية، وحظيت القضية بتغطية إعلامية مكثفة نظرًا للسلطة السياسية للعائلة في وحول مقاطعة كوليتون.

وعام 2006، شغل أفراد الأسرة منصب المدعي العام الرئيسي في المنطقة، وكان مردو محاميًا بارزًا للإصابات الشخصية في الولاية، وانتقد نيومان ما وصفه بـ«سلوك مردو المزدوج» طوال المحاكمة، وقال إن أفعاله كانت مقلقة بشكل خاص بالنظر إلى أن عائلة مردو «سيطرت على العدالة في هذا المجتمع لأكثر من قرن».

القاضي يشير إلى أن إدمان المواد الأفيونية هي التي دفعت مردو إلى ذلك

وقال القاضي إنه لا يشكك في قرار الدولة بعدم المطالبة بعقوبة الإعدام، لكنه أشار إلى أن أفراد عائلة مردو «كانوا يحاكمون الناس هنا في قاعة المحكمة هذه وأن الكثيرين تلقوا عقوبة الإعدام، ربما بسبب سلوك أقل».

وأشار القاضي أيضًا إلى إدمان مردو على المواد الأفيونية، والتي سعى محامو دفاعه لاستخدامها كذريعة لسلوكه، بما في ذلك كذبه على المحققين بشأن مكان وجوده ليلة القتل.

وقال القاضي نيومان: «أعلم إنه يتعين عليك رؤية بول وماجي خلال الليل عندما تحاول النوم»، ربما لم تكن أنت من قتلهم، ربما كان الوحش الذي أصبحت عليه.

مردو يحاول إقناع القاضي أنه بريء

من جانبه تحدث مردو، الذي كان يرتدي زي السجن، براءته مرة أخرى في مقدمة محتملة للاستئناف، قائلاً «أنا بريء وذلك قبل دقائق من إصدار القاضي الحكم عليه واصطحابه من قاعة المحكمة مكبل اليدين، لم أؤذي زوجتي ماجي أبدًا ولم أؤذي ابني بول».

وخلال طوال المحاكمة، صور المدعون مردو على أنه كاذب متسلسل وجادلوا بأنه فقط لديه الوسائل والفرصة لارتكاب جرائم القتل، وقال ممثلو الادعاء إنه قتل زوجته وابنه بالرصاص لصرف الانتباه عن مجموعة من الجرائم المالية، بما في ذلك سرقة ملايين الدولارات من شركائه في القانون وعملائه الأموال المستخدمة لإطعام إدمان لمدة سنوات على المواد الأفيونية ودعم أسلوب حياة باهظ الثمن.