«الحياة الآن.. مباشر»: الانتهاء من مشروع وحدة طب الأسرة بقمبش في بني سويف

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار العمل في ‏مشروع وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف»، ‏تنفيذاً لخطط مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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‏وقال المهندس أحمد عبدالرحمن، مدير مشروع وحدة طب أسرة قرية قمبش مركز ‏ببا في بني سويف، إن المبنى الخاص بالمشروع مكون من 3 طوابق على مسطح ‏صافي 600 متر، إذ أن الدور الأرضي عبارة عن استقبال وعيادة تنظيم أسرة ‏وصيدلية ومخازن، بينما الدور الأول علوي يضم عيادة صحة عامة ومعامل دم ‏ومعامل طفليات، أما الدور الثالث عبارة عن مكاتب إدارية.‏

وأضاف «عبدالرجمن»، خلال حواره ببرنامج الحياة الآن، أنه يتم تنفيذ المشروع طبقًا ‏لمعايير التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المبنى بدأ التنفيذ فيه بتاريخ ‏‏9/2022، ومتوقع الانتهاء منه خلال شهر أو شهر ونصف من الأعمال الاعتيادية ‏والمدنية بالكامل، ويتبقى فقط أعمال التوريدات الكهروميكانيكية التي تم التعاقد ‏عليها وجاري توريدها عقب الأعمال الاعتيادية، وبذلك يمكن الانتهاء من ‏المشروع بالكامل خلال شهرين من الآن ويكون قابل للافتتاح.

الجدير بالذكر أن وحدة طب الأسرة بقرية قمبش تُقام على مساحة 1237 مترا ‏مربعا بارتفاع 3 طوابق، وهدفها تقديم خدمات صحية متعددة ضمن منظومة التأمين ‏الصحي الشامل.

‏وتتكلف أعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا مبلغ ‏قدره 35 مليون جنيه، وتصل نسبة التنفيذ فيها إلى 77%، يأتي ذلك بالإضافة إلى ‏أن عدد المستفيدين من هذه الوحدة يبلغ 19882 نسمة في 16 قرية وتابع للوحدة ‏المحلية لقرية قمبش.‏

وفر مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش 50 فرصة عمل يوميًا ‏لأهالي الوحدة المحلية لهذه القرية.‏