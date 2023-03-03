«الحياة الآن.. مباشر»: الانتهاء من مشروع وحدة طب الأسرة بقمبش في بني سويف
كتب:
شريف سليمان
03:44 م | الجمعة 03 مارس 2023
قناة الحياة
عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار العمل في مشروع وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف»، تنفيذاً لخطط مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
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وقال المهندس أحمد عبدالرحمن، مدير مشروع وحدة طب أسرة قرية قمبش مركز ببا في بني سويف، إن المبنى الخاص بالمشروع مكون من 3 طوابق على مسطح صافي 600 متر، إذ أن الدور الأرضي عبارة عن استقبال وعيادة تنظيم أسرة وصيدلية ومخازن، بينما الدور الأول علوي يضم عيادة صحة عامة ومعامل دم ومعامل طفليات، أما الدور الثالث عبارة عن مكاتب إدارية.
وأضاف «عبدالرجمن»، خلال حواره ببرنامج الحياة الآن، أنه يتم تنفيذ المشروع طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المبنى بدأ التنفيذ فيه بتاريخ 9/2022، ومتوقع الانتهاء منه خلال شهر أو شهر ونصف من الأعمال الاعتيادية والمدنية بالكامل، ويتبقى فقط أعمال التوريدات الكهروميكانيكية التي تم التعاقد عليها وجاري توريدها عقب الأعمال الاعتيادية، وبذلك يمكن الانتهاء من المشروع بالكامل خلال شهرين من الآن ويكون قابل للافتتاح.
الجدير بالذكر أن وحدة طب الأسرة بقرية قمبش تُقام على مساحة 1237 مترا مربعا بارتفاع 3 طوابق، وهدفها تقديم خدمات صحية متعددة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتتكلف أعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا مبلغ قدره 35 مليون جنيه، وتصل نسبة التنفيذ فيها إلى 77%، يأتي ذلك بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الوحدة يبلغ 19882 نسمة في 16 قرية وتابع للوحدة المحلية لقرية قمبش.
وفر مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش 50 فرصة عمل يوميًا لأهالي الوحدة المحلية لهذه القرية.