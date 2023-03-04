خريطة فصل الكهرباء عن بعض المناطق في 3 محافظات اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار اليوم السبت عن عدة قرى ومراكز في 3 محافظات، وهي: المنوفية والقليوبية والغربية، للصيانة الدورية، لمحطات الكهرباء والمغذيات.

فصل التيار الكهربائي اليوم

أوضحت شركة جنوب الدلتا للكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن المنوفية في عدد من المناطق، وهي: قويسنا غرب، مصطاي ونبوي القاضي العمرانية وطه شبرا وشبراد وبيت القيصري وميت سراج وأم حنان والعجايزة وكفر ميت سراج والقصر وذلك من الساعة 6 صباحًا للساعة 9 صباحًا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم في الغربية

وفي الغربية تفصل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التيار الكهربائي عن محطة محولات محله مرحوم بطنطا قطاع كهرباء غرب الغربية، لتتاثو مناطق، محطة الصرف ومستشفى الشرطة والجمعية التعاونية للبترول ومحطة مرحوم وكفر العرب والمستشفى المركزي وحي الجوهري.

وحددت الشركة مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 7 صباحا للساعة 10 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم بالقليوبية

أما في القليوبية، تقطع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التيار الكهربائي عن لوحه توزيع بنها قطاع كهرباء القليوبية لتتأثر مناطق مبنى المحافظة والرقابة الإدارية ومستشفى الحميات ومستشفى الإيمان الخيري وعمليات المياه والصرف ومنطقة أتريب ومنطقة الفيلات وحددت الشركة مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم عن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء من الساعة 7 صباحا للساعة 10 صباحا.