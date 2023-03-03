تشييع جثامين 5 بينهم 3 من أسرة واحدة في حادثي ببني سويف

شهدت قريتي دموشيا ودنديل في محافظة بني سويف، حالة من الحزن، عقب وفاة 5 أشخاص في حادثي سير بينهم 3 من أسرة واحدة، وجرى تشييع الجثامين وسط حزن كبير من اهالى القريتين في مقابر القريتين.

وفاة شابين في حادث سير

في قرية دنديل بمركز ناصر، سادت حالة من الحزن عقب وفاة شابين، في حادث مروري بالطريق الصحراوي أثناء توجههم للعمل في أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل جثمانيهما إلى مسقط رأسهما في القرية للصلاة عليهم.

وقال أحمد سعيد، أحد أهالي قرية دنديل، أن المتوفيين هما: جمعة أحمد رجب 25 سنة وصديقه إسلام سعداوي 27 سنة، وخرجا للعمل من أجل البحث عن لقمة العيش داخل أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وانقلبت بهم سيارة ميكروباص في بالطريق الصحراوي الغربي قبل وصولهم بدقائق.

وفاة 3 من أسرة واحدة أثناء توجههم لزيارة ابنهم في السويس

وفي قرية دموشيا بمحافظة بني سويف، شيع أهالي القرية 3 من أسرة واحدة توفوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بهم في طريق السويس أثناء زيارة ابنهم.

وتبين وفاة كل من «شريف خميس عليوة، موظف بجامعة بنى سويف، ووالد زوجته نشأت فاروق 51 سنة، وزوجة نجل الآخير فاطمة هاشم، وتمت الصلاة عليهم في مسجد القرية ودفنهم في مقابر دموشيا والشيخ رفعت».

وقال محمود نبيل، أحد اهالى القرية، إن الأسرة كانت في طريقها لزيارة نجلهم بمحافظة السويس، وعند عودتهم انقلبت بهم السيارة مما أدى إلى وفاة الثلاث وإصابة طفلين في حالة خطيرة داخل المستشفى.