القبض على 8 متهمين في واقعة مقتل شخص بالمنوفية

شهدت قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور في المنوفية، مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بين طرفين، كما أشعل أحد الأطراف النيران في منزل الآخر، وفور تلقي الخبر انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل مقتل شخص وإحراق منزل في قرية تلوانه

وبالانتقال والفحص من قوة من مركز شرطة الباجور، تبين أن الأحداث بدأت بخلافات على الجيرة بين الطرفين، وتحولت إلى مشاجرة راح ضحيتها أحد المواطنين، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على 8 متهمين من الطرفين في الواقعة، وبينهم المتهم الرئيسي بالقتل، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على المتهمين في الواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز الباجور، يفيد بالقبض على 8 متهمين في واقعة مقتل شخص وإحراق منزل بسبب خلافات ومشاجرة بين الطرفين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى الإعدام شنقا بتهمة القتل، أما المشاجرة وإحراق المنزل فهي عقوبتها الحبس.