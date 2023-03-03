سهير عبد القادر لقناة الحياة: عزت أبوعوف «كنز».. وعمر الشريف لديه كاريزما

قالت سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إن «عزت أبوعوف كان أخ وابن بالنسبة لي، وكان يقولي لي يا مجرمة عندما أحضر فنانين عالميين للمهرجان».

وأضافت سهير عبد القادر، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «لم يتم اختيار عزت أبوعوف بالخطأ لرئاسة المهرجان ..وكنا نطلق عليه الكنز، وعمر الشريف مهذب ولديه كاريزما».

وتابعت: «الأفلام وبرامج الأفلام أسباب نجاح المهرجانات وليس الافتتاح، فكرت في إحضار أفلام الأطفال الكلاسيكية في مهرجان الطفل هذا العام».

وواصلت: «كانت هناك خلافات بيني وبين حسين فهمي، وفاروق حسني كان مبتسما وقالي بسخرية: كده يا سهير تكسري الأوبرا؟».